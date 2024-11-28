Установка памятника модельеру Зайцеву в Подмосковье закончилась скандалом

По его данным, поклонники и друзья модельера сочли его слишком скромным. Сам памятник представляет собой небольшой постамент с именем и фамилией модельера, годами его жизни.

«Слава такого не заслужил: он был человеком мирового уровня. Разве он достоин такого скромного монумента? Даже менее известным деятелям искусств устанавливают роскошные памятники», — написали поклонники Зайцева.

Разработку памятника выполнял сын модельера Егор, однако, завершить задуманное он не смог, потому что его не стало летом 2024 года. Его похоронили рядом с отцом, на могиле был установлен аналогичный памятник.

Ранее сообщалось, что основная часть имущества легендарного модельера Зайцева отойдет супруге его сына.