Установка памятника модельеру Зайцеву в Подмосковье закончилась скандалом
Фото: [медиасток.рф]
Установка памятника модельеру Вячеславу Зайцеву в подмосковном Щелково закончилась скандалом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По его данным, поклонники и друзья модельера сочли его слишком скромным. Сам памятник представляет собой небольшой постамент с именем и фамилией модельера, годами его жизни.
«Слава такого не заслужил: он был человеком мирового уровня. Разве он достоин такого скромного монумента? Даже менее известным деятелям искусств устанавливают роскошные памятники», — написали поклонники Зайцева.
Разработку памятника выполнял сын модельера Егор, однако, завершить задуманное он не смог, потому что его не стало летом 2024 года. Его похоронили рядом с отцом, на могиле был установлен аналогичный памятник.
Ранее сообщалось, что основная часть имущества легендарного модельера Зайцева отойдет супруге его сына.