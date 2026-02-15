Вслед за Подмосковьем оспу обезьян «поймали» в Петербурге

Северная столица пополнила печальную статистику по экзотической инфекции. В Санкт-Петербурге выявлены возможные два случая заболевания оспой обезьян, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на канал 112 и ряд других телеграм-каналов.

Пациентов с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что Петербург стал вторым регионом, где зафиксирована вспышка заболевания. Ранее оспу обезьян обнаружили в Московской области — там на сегодняшний день диагноз подтвержден у трех человек. Об этом сообщала домодедовская больница. Таким образом, общее число инфицированных в России достигло пяти.

Врачи пока не комментируют состояние пациентов и возможные пути заражения. Однако сам факт появления инфекции сразу в двух крупнейших регионах страны заставляет специалистов настороженно следить за развитием ситуации. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое обычно передается человеку от диких животных (грызунов, приматов) в эндемичных районах Африки, но может распространяться и воздушно-капельным путем при тесном контакте.

Пациенты изолированы, контактные лица устанавливаются и берутся под наблюдение.

