«Устроилась хорошо»: Лариса Долина рассказала о переезде в новое жилье

На прошедшем в Москве творческом вечере, посвященном памяти Владимира Высоцкого, народная артистка России Лариса Долина не только вышла на сцену, но и ответила на вопрос о своей личной жизни.

Мероприятие в рамках премии «Своя колея» состоялось в столичном Центре исполнительских искусств (ранее известном как «Градский Холл»).

После выступления журналисты задали артистке вопрос на тему того, как она обживается на новом месте. Долина, известная своей сдержанностью в общении с прессой, дала лаконичный, но исчерпывающий ответ: «Устроилась хорошо».

Ранее адвокат Лурье рассказала, что в бывшей квартире Долиной осталась мебель.