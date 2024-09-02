Жесткое ДТП в Ленобласти вызвало у женщины преждевременные роды

В Тосненском районе Ленобласти беременная автоледи попала в серьезную аварию и попала в кювет, после чего у нее отошли воды. Об этом пишет сообщество «Дорожный инспектор».

ДТП произошло 1 сентября на километре автодороги Р-41 Павлово — Луга. По предварительной информации, беременная 39-летняя женщина потеряла управление над Renault и съехала за пределы трассы, в кювет. Машина попала в высокую траву и застряла над придорожной канавой.

Пострадали мужчина и двухлетний пассажир. Состояние последнего было критическим. Прибывшие на место сотрудники ДПС оперативно доставили его в больницу, благодаря чему удалось спасти его жизнь.

Тем временем мать пострадавшего неожиданно стала рожать на глазах дополнительного экипажа инспекторов. Вовремя прибыла скорая помощь. Женщину госпитализировали и помогли родить. Она была на восьмом месяце, ДТП спровоцировало преждевременные роды.

Медикам удалось стабилизировать состояние женщины и ее ребенка. Членов семьи также спасли, все они на восстановлении.

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