Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил документы на проживание в РФ

Террорист-смертник, устроивший взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, незаконно купил документы, разрешающие проживать в России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Теракт в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля.

В тот день в лифтовом холле многоэтажного дома сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва стал один человек. Ранения получили еще четыре человека. Они были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в отделении банка прогремел взрыв.