Устроивший взрыв в ЖК в Москве купил документы на проживание в РФ
Подорвавший высотку в ЖК «Алые паруса» купил документы на проживание в России
Фото: [flickr.com]
Террорист-смертник, устроивший взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, незаконно купил документы, разрешающие проживать в России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Теракт в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля.
В тот день в лифтовом холле многоэтажного дома сработало взрывное устройство. Жертвой взрыва стал один человек. Ранения получили еще четыре человека. Они были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян.
Ранее сообщалось о том, что в Москве в отделении банка прогремел взрыв.