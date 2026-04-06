Утечка раскрыла Honor 600 Pro: эти характеристики могут изменить рынок смартфонов навсегда

Свежая утечка раскрыла внешний вид будущего флагмана от HONOR. По данным, опубликованным источником Digital Chat Station, в сети появились реальные фотографии модели Honor 600 Pro. Подобные утечки обычно указывают на скорый официальный анонс устройства, что подтверждает приближение презентации всей линейки Honor 600, пишет naavtotrasse.ru.

Яркий дизайн и обновленный блок камер

Судя по представленным изображениям, старшая версия смартфона получит яркий оранжевый корпус. Основной модуль камеры выполнен в виде горизонтально вытянутого блока, в который встроены три сенсора. Предполагается, что устройство оснастят основным датчиком, сверхширокоугольным объективом и телефото-модулем.

Передняя часть смартфона отличается тонкими рамками и закругленными углами дисплея. Фронтальная камера размещена в аккуратном вырезе в экране.

Технические характеристики и результаты тестов

Ранее базовая модель серии уже появилась в базе Geekbench, где показала 1318 баллов в одноядерном режиме и 4075 — в многоядерном тестировании версии 6.6.0. Устройство проходило под индексом VKJ-NX9, который связывают с Honor 600, тогда как обозначение VKP-NX9 относится к версии Pro.

Обе модели прошли сертификацию TÜV Rheinland, что подтверждает защиту корпуса по стандартам IP68 и IP69.

Экран, камера и автономность

По предварительной информации, смартфон получит 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера может быть оснащена сенсором на 200 Мп, что станет заметным улучшением по сравнению с предыдущими поколениями.

Особое внимание уделено автономности: ожидается аккумулятор емкостью до 9000 мАч, что значительно превышает показатели большинства современных смартфонов.