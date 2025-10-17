Утилизация гаджетов: как новые правила изменят цены на смартфоны и технику

В России обсуждают возможность введения утильсбора на гаджеты, что может повлиять на цены на смартфоны и другую электронику. Эксперты, опрошенные РБК Life , полагают, что сбор может быть введен в ближайшие два-три года, но ожидать его в ближайшие месяцы не стоит. Главной проблемой для внедрения этого сбора является сложность администрирования и высокие затраты на создание системы учета.

Директор по цифровым решениям BrandLab Юрий Зюзин отметил, что отслеживать каждую единицу устройства, особенно в случае перепродаж, будет крайне трудно. Поэтому введение утильсбора потребует прозрачной и дорогостоящей системы, которую еще предстоит создать.

По мнению специалистов, повышение цен на гаджеты при введении сбора неизбежно. Однако масштаб повышения зависит от стоимости самого устройства и возможной доли сбора. В премиум-сегменте рост может быть менее заметен, тогда как в бюджетных моделях даже небольшое повышение цен в 3-5% может существенно повлиять на спрос.

Для рынка смартфонов и других гаджетов, поставляемых через параллельный импорт, возможное введение утильсбора также будет означать удорожание продукции. При этом некоторым производителям, вероятно, придется компенсировать часть издержек за счет маржи, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынке.

Вместо утильсбора эксперты предлагают рассмотреть альтернативные механизмы, такие как расширенная ответственность производителя (РОП), уже действующая в России для переработки старой техники. Этот механизм предполагает, что производители и импортеры будут обязаны утилизировать вышедшую из строя технику или платить экологический сбор. Вопросы о введении утильсбора на гаджеты обсуждаются с 2023 года. Однако, как утверждают эксперты, на сегодняшний день нет конкретных нормативных решений, а все инициативы находятся на стадии концепций.

Ранее сообщалось, что компании могут освободить от уплаты утильсбора.