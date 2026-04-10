Утильсбор изменили тайно: кто из покупателей попадет на огромные деньги

Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство «Автостат», указал на эффект низкой стартовой отметки годичной давности. По его наблюдениям, в первые месяцы 2025 года сформировалась прослойка отложенного спроса. Эти потенциальные покупатели, именуемые в обиходе «ждунами», рассчитывали на скорое восстановление присутствия глобальных концернов на фоне новостей о дипломатических контактах Москвы и Вашингтона. Они предпочитали держать капитал на депозитах под высокий процент, воздерживаясь от крупных трат.

Ситуация кардинально переменилась с наступлением определенности и начавшимся понижением доходности по вкладам. Накопленные средства были перенаправлены на приобретение транспортных средств в текущих ценовых реалиях.

Влияние утилизационного сбора

Дополнительным мощным катализатором активности послужила корректировка методики исчисления утильсбора с декабря 2025 года. Льготные условия сохранились исключительно для легковых машин мощностью не более 160 лошадиных сил и объемом двигателя до 3 литров при ввозе частными лицами. Для всех остальных категорий фискальная нагрузка существенно возросла, породив обоснованные опасения относительно дальнейшего удорожания привычных марок.

Бренды в эпицентре внимания

Наибольший всплеск интереса коснулся продукции таких производителей, как Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Honda, BMW и Mercedes-Benz. Господин Целиков подчеркнул колоссальный потенциал рынка, отметив, что число граждан, не переключившихся на китайский автопром, в 15 раз превышает аудиторию тех, кто уже сделал выбор в пользу машин из КНР. Это создает задел для сохранения высоких показателей.

Статистика свидетельствует, что доля глобальных брендов в структуре отечественного рынка увеличилась за прошедший год с 6 процентов до 15 процентов. Эксперты прогнозируют стабилизацию этого показателя в указанных границах в краткосрочной перспективе, допуская некоторое замедление динамики по мере исчерпания эффекта низкой базы.