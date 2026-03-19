Утильсбор ударил по продажам: авторынок России загибается и ржавеет от новых законов

Российский автомобильный рынок потерял одну позицию в европейском рейтинге по итогам февраля. Если в январе страна занимала пятую строчку, то теперь опустилась на шестую. Данные представило агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на аналитиков GlobalData.

Безусловным лидером среди европейских стран остается Германия, где за месяц реализовано свыше 211 тысяч машин. Второе место у Италии с показателем более 157 тысяч автомобилей. Тройку лидеров замыкает Франция, продавшая почти 121 тысячу экземпляров. На четвертую позицию поднялась Испания, дилерам которой удалось реализовать свыше 97 тысяч единиц техники. Замыкает пятерку Великобритания с результатом 90,1 тысячи проданных авто.

Россия с февральским объемом в 80 027 новых легковушек оказалась на шестой позиции. При этом динамика к прошлому году все же положительная — плюс 2,5 процента.

Заместитель начальника отдела аналитики «АВТОСТАТА» Дмитрий Ярыгин пояснил, что нынешний результат стал минимальным с апреля 2025 года. Такое падение эксперт связывает не только с сезонностью, но и с корректировкой утилизационного сбора. Многие покупатели поспешили приобрести машины до Нового года, стремясь избежать подорожания, что и привело к проседанию спроса в феврале.