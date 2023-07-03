Утяшева продемонстрировала свою грудь в тугом корсетном платье

Как пишет портал «Дни.ру» , публика осталась недовольна. По мнению фанатов, знаменитость могла бы подобрать и другой образ для выхода в свет.

Ляйсан Утяшева известна не только как супруга Павла Воли, но и еще как бывшая гимнастка. Совсем недавно она стала объектом обсуждения со стороны зрителей. Дело в том, что Утяшева решила появиться на съемках шоу своего мужа в экстремальном наряде.

Конечно, телеведущая поделилась в социальных сетях новым модным решением. Оно выглядело как черное атласное платье с пышной юбкой и тугим корсетом. Из-за него талия стала значительно меньше, а грудь – больше. Несмотря на восторг Павла Воли, в сети Ляйсан столкнулась с жесткой критикой. Однако паре, которая уже больше 10 лет вместе, это нипочем.