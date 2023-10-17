Утяшева рассказала, как узнала о беременности в первый раз

Союз известной гимнастки и комика с ТНТ считается одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Уже больше десяти лет Ляйсан Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей, о чем пишет портал «Дни.ру» .

Недавно в своем блоге на популярном видеохостинге она опубликовала свежий выпуск «Дерзкой готовки» с Марией Тарасовой. Между девушками зашел разговор о том, как их партнеры узнали о беременности. И гимнастка поведала свою историю.

Она оказалась настоящим чудом, потому что врачи из-за низкого веса и пропажи цикла пророчили девушке долгое восстановление. К слову, проблемы со здоровьем появились в 2012 году из-за сильнейшего потрясения – смерти мамы.

Но однажды в Италия Ляйсан осознала, что ест как не в себя. Тогда она сделала тест и подтвердила свои догадки. Звезда искренне уверена в том, что это родительница послала ей с неба ангелочка, которого будущая мама назвала Робертом.