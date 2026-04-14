Утонул, сгорел, съеден: археологи раскопали в Эфиопии три судьбы людей каменного века

Международная группа археологов завершила масштабные раскопки в эфиопской долине Афар, результаты которых рисуют беспрецедентно детальную картину жизни Homo sapiens, населявших этот регион около ста тысяч лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, описывает уникальный древний ландшафт, сохранивший не только тысячи каменных орудий, но и редчайшие свидетельства человеческих судеб.

Ученые установили, что древние люди приходили в этот богатый ресурсами район на короткие периоды, используя его как временную стоянку. Основным материалом для изготовления орудий служил базальт, добывавшийся неподалеку, однако присутствие небольшого числа артефактов из обсидиана указывает на то, что группы охотников-собирателей либо совершали дальние переходы, либо поддерживали примитивные обменные связи с соседними общинами. Благодаря регулярным разливам древней реки следы человеческой деятельности быстро погребались под слоями осадков, что и обеспечило их удивительную сохранность до наших дней.

Особый интерес для антропологов представляют три частично уцелевших скелета, каждый из которых повествует о своей трагической истории. Один из людей, по всей видимости, погиб во время внезапного наводнения и был стремительно погребен илом, благодаря чему его останки дошли до нас в относительной целостности. От второго индивидуума сохранились лишь зуб и обугленные фрагменты костей — это может указывать на воздействие огня, хотя намеренным или случайным был пожар, установить уже невозможно. Третий скелет несет на себе многочисленные следы зубов и переломов, оставленных крупными хищниками, что говорит о том, что тело долгое время оставалось на поверхности.

Примечательно, что на костях животных, обнаруженных на стоянке, отсутствуют характерные следы разделки каменными орудиями. Это ставит перед исследователями новые вопросы о характере взаимодействия древних людей с окружающей фауной. Тем не менее, находка в Афаре дает ученым редчайшую возможность изучить поведение и образ жизни ранних представителей нашего вида не в привычных пещерных убежищах, а на открытой местности древней саванны.