Утренний коллапс в Петербурге: Советский проспект встал в «бордовой» пробке, автобусы опаздывают на полчаса

Утро 6 мая обернулось транспортным коллапсом для жителей и гостей Северной столицы. Движение на Советском проспекте оказалось парализовано — согласно индикации сервиса Яндекс Карты, здесь образовался глухой затор, окрасившийся навигатором в «бордовый» цвет. Многокилометровый «хвост» из машин растянулся от самой Гудиловской улицы.

По имеющейся информации, автомобилисты застряли на продолжительном участке магистрали вплоть до Шлиссельбургского проспекта. Затрудненное движение фиксируется в обоих направлениях. В сторону центра города пробка сковала проезжую часть от остановки общественного транспорта «Советский проспект, 32» до остановки «Гудиловская улица». Выехать из затора сложно и в обратном направлении — от Шлиссельбургского проспекта до пересечения с Гудиловской.

Наиболее вероятной причиной затора называют перекрытие небольшого участка дороги непосредственно на пересечении Гудиловской улицы и Советского проспекта.

Дорожный коллапс спровоцировал серьезные сбои в работе общественного транспорта. Как отмечается в сводках, сразу пять автобусных маршрутов (№ 115, 115А, 189, 327 и 328) оказались выбиты из расписания. Время задержки достигает 30 минут и более. Пассажирам рекомендуют скорректировать планы и заложить дополнительное время на поездку.

Это уже не первый случай за последнее время, когда дорожная инфраструктура Петербурга преподносит автомобилистам неприятные сюрпризы. Ранее правобережная часть города столкнулась с масштабными пробками из-за ремонтных работ «Водоканала» в районе предприятия «Силовые машины».