Утренний кошмар: как обычный понедельник 15 декабря превратился в день страха в Подмосковье

Утром в понедельник, 15 декабря, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Дубне. Об этом в своем обращении к жителям сообщил глава города Максим Тихомиров.

В обращении он призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Тихомиров попросил жителей не подходить к окнам и без острой необходимости не выходить на улицу.

По наблюдениям некоторых местных жителей, беспилотные аппараты двигались со стороны Тверской области.

Власти дали инструкции на случай обнаружения обломков сбитых дронов. Нашедшим такие предметы рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112, описав обстоятельства.

Также было напомнено об установленном законом запрете на съемку и последующую публикацию в интернете фотографий и видео с мест падения беспилотников.

Ранее сообщалось, что за вечер 14 декабря средства ПВО сбили 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами.