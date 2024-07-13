Утренний объезд по велодорожкам провели сотрудники администрации подмосковных Мытищ

«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка „Яуза“. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.