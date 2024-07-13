Утренний объезд по велодорожкам провели сотрудники администрации подмосковных Мытищ
Фото: [Пресс-служба городского округа Мытищи]
Комиссия администрации городского округа Мытищ проехала с инспекцией на велосипедах по маршрутам местных велодорожек, а также заглянули и в гости к столичным соседям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка „Яуза“. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.
Также в ходе объезда проверили текущее состояние трассы и благоустройство прилегающей к ней территории. Обкатали и другие городские маршруты, которые должны влиться в общую схему велосипедного движения по территории всего округа.
«В Мытищах на сегодняшний день самая большая протяженность велодорожек в регионе. Она составляет более 35 километров. В планах расширение этой сети, благоустройство прилегающих территорий», — отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.