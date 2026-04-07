В Добрянке 17-летний подросток напал с ножом на педагога. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, нападавший задержан. Об этом пишет РБК.

Нападение произошло у входа в учебное заведение

В Пермском крае зафиксирован серьезный инцидент с применением холодного оружия. В городе Добрянка у входа в школу 17-летний подросток атаковал учителя, нанеся ему ножевые ранения.

По имеющимся данным, происшествие случилось утром, примерно в 8:00, когда педагог находился рядом с образовательным учреждением.

Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое

Учитель получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, ведется борьба за его жизнь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что из Перми направлена санитарная авиация. В составе вылетевшей бригады находятся врачи разных профилей, готовые оказать необходимую помощь на месте и при транспортировке пациента.