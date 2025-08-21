Утро в Крыму: как российские силы ПВО поразили все 16 дронов над Республикой

За три часа российским системам ПВО удалось сбить свыше 20 беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа утром в четверг, 21 августа. Воздушная атака была отражена с 7 до 10 часов по московскому времени.

Большинство дронов сбили над территорией Крыма — 16 летательных аппаратов. Еще четыре беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, и один — над Черным морем. Все воздушные цели были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Ранее ВСУ угодили дроном в объект энергетики в Воронежской области.