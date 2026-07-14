Пляжи турецкой Антальи, Кемера и соседних курортов столкнулись с мусорным кризисом. Социальные сети заполонили кадры, на которых волны выбрасывают на берег пластиковые бутылки, пакеты, обертки, крышки и старую обувь. Отдыхающие признаются, что заходить в воду во второй половине дня, когда течение прибивает новый мусор, становится просто неприятно.

Одна из туристок рассказала, что утром море еще чистое, а после десяти часов начинают появляться грязь и пена. Другая жительница района Лиман, Ольга, поделилась, что каждый вечер выходит на пляж с пакетами, собирает за курящими и лузгающими семечки отдыхающими мусор, но пакеты нередко так и остаются лежать на песке.

Пользователи отмечают, что чаще всего мусорят именно местные жители, а обращения в муниципалитет и структуры, отвечающие за программу «Голубой флаг», почти не дают результата. Специалисты и участники курортных чатов объясняют, что течения возвращают к берегу смытые ночью отходы, поднимают старый мусор со дна, а также выносят отбросы с кораблей и из впадающих в море рек. Самая чистая вода традиционно бывает весной и в начале лета.

Турецкие СМИ сообщают о глубоком кризисе системы контроля за чистотой побережья, что выглядит особенно парадоксально на фоне подготовки Антальи к глобальному климатическому саммиту COP31 в ноябре. Туристы уверены, что без экстренных мер имидж курорта будет подорван. Дополнительный резонанс придал арест мэра Антальи Мухиттина Беджека и мэра Манавгата Ниязи Нефи Кара по обвинению в коррупции — оба входили в комиссию, ответственную за план борьбы с морским мусором.