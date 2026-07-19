Стало известно, сколько можно получить за десятидневный больничный

В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности может значительно вырасти, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, за 10 дней больничного при стаже 10 лет можно получить ₽31 373. Для расчета используются данные о средней зарплате за 2024-2025 годы.

Размер выплаты зависит от страхового стажа: до 5 лет — 60% среднего заработка, суточный размер пособия — ₽1 882, от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка, суточный размер пособия — ₽2 510, 8 лет и более — 100% среднего заработка, суточный размер пособия — ₽3 137. Таким образом, за 10 дней болезни можно получить при стаже до 5 лет — ₽18 824, при стаже 10 лет — ₽31 373.

Расчеты основаны на средней зарплате: в 2024 году она составила ₽89 069, в 2025 году — ₽101 784. При более высокой зарплате и максимальном стаже сумма пособия может быть еще больше.

Ранее сообщалось, что с 1 августа самозанятые впервые смогут претендовать на выплаты при временной нетрудоспособности.