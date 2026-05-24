Утром — облака из силиката, вечером — ясное небо: «Джеймс Уэбб» впервые проследил суточный цикл на «горячем Юпитере»
Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» впервые зафиксировали суточный цикл облачности на экзопланете WASP-94Ab — газовом гиганте, который находится в 690 световых годах от Земли и разогрет до температуры свыше 1200 градусов. Как сообщает gazeta.spb.ru, команда под руководством Дэвида Синга из Университета Джона Хопкинса применила метод транзитной спектроскопии, наблюдая за тем, как свет родительской звезды проходит через атмосферу планеты на переднем и заднем краях.
На переднем крае, который условно назвали «утром», приборы зарегистрировали плотные облака из силиката магния. На заднем крае — «вечерней» стороне — облака полностью исчезли, что позволило беспрепятственно изучить атмосферу, где преобладал водород. Предыдущие наблюдения с помощью «Хаббла» не могли разделить эффекты на разных краях планеты, из-за чего возникали искажения.
Ученые рассматривают два возможных объяснения рассеивания облаков. Согласно первому, сильные ветры на терминаторе выносят частицы высоко в атмосферу, а затем переносят их на дневную сторону, где те опускаются глубже и становятся невидимыми. Второй вариант предполагает, что облака рассеиваются в течение дня под воздействием высокой температуры, подобно тому как утренний туман растворяется на Земле. Результаты опубликованы в журнале Science.