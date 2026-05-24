Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» впервые зафиксировали суточный цикл облачности на экзопланете WASP-94Ab — газовом гиганте, который находится в 690 световых годах от Земли и разогрет до температуры свыше 1200 градусов. Как сообщает gazeta.spb.ru , команда под руководством Дэвида Синга из Университета Джона Хопкинса применила метод транзитной спектроскопии, наблюдая за тем, как свет родительской звезды проходит через атмосферу планеты на переднем и заднем краях.

На переднем крае, который условно назвали «утром», приборы зарегистрировали плотные облака из силиката магния. На заднем крае — «вечерней» стороне — облака полностью исчезли, что позволило беспрепятственно изучить атмосферу, где преобладал водород. Предыдущие наблюдения с помощью «Хаббла» не могли разделить эффекты на разных краях планеты, из-за чего возникали искажения.

Ученые рассматривают два возможных объяснения рассеивания облаков. Согласно первому, сильные ветры на терминаторе выносят частицы высоко в атмосферу, а затем переносят их на дневную сторону, где те опускаются глубже и становятся невидимыми. Второй вариант предполагает, что облака рассеиваются в течение дня под воздействием высокой температуры, подобно тому как утренний туман растворяется на Земле. Результаты опубликованы в журнале Science.