Утвержден график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на сентябрь

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области, а также графики приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и приема жителей адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 9 сентября с 10 утра до трех часов дня прием будут вести и. о председателя Комитета по ценам и тарифам региона Алла Юдина и министр правительства по конкурентной политике Светлана Журавлева. Восемнадцатого сентября в те же часы прием будут вести министр жилищной политики региона Елена Волкова и министр правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Подробная информация о графиках приема граждан представлена на сайте Правительства региона.