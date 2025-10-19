Увеличить пенсию можно переездом в другие регионы и заботой о детях

Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут увеличить свою пенсию при переезде в регион с действующим районным коэффициентом или при взятии на попечение несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По словам Подольской, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и другие территории пенсия увеличивается на размер районного коэффициента на весь период проживания. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается при достижении 80 лет, а также увеличивается при изменении группы инвалидности на более тяжелую.

Кроме того, пенсионеры, взявшие на попечение детей, внуков, родителей или супругов с инвалидностью, получают увеличение фиксированной выплаты на 1/3 за каждого иждивенца (не более трех). Получение стажа в северных районах обеспечивает повышение фиксированной выплаты на 50%, с учетом районного коэффициента.

Эксперт также отметила, что выгоднее может быть переход с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот, при этом перерасчет пенсии за ранее не учтенный стаж или заработок, а также ежегодный перерасчет работающим пенсионерам, может дополнительно увеличить выплаты. Государственные награды дают право на специальную доплату после подачи заявления в Соцфонд.

