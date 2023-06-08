«Увидел пиво, к чему же этот знак»: россияне рассказали, как относятся к предсказаниям и знакам Вселенной

«Да-да, я столько знаков видела за это утро, но, увы, надо было вставать»; «Предсказываю, сегодня будет: работа, дома поужинать, посмотреть пару видео в телефоне и спать»; «Тебе я делал знаки, что у меня в пакетике раки, что дом мой открыт, там пиво стоит!»; «Открыл холодильник. Увидел бутылку пива. К чему же этот знак, объясните?» — иронизируют пользователи социальных сетей.