«Увидел пиво, к чему же этот знак»: россияне рассказали, как относятся к предсказаниям и знакам Вселенной
Россияне рассказали, в какие предсказания готовы охотно верить
Фото: [freepik.com]
День таинственных знаков и предсказаний отмечается 8 июня. Верующие в мистику люди в эту дату особенно прислушиваются к своей интуиции и обращают внимание на сигналы Вселенной.
Однако большинство россиян относятся таинственным знакам с юмором.
«Да-да, я столько знаков видела за это утро, но, увы, надо было вставать»; «Предсказываю, сегодня будет: работа, дома поужинать, посмотреть пару видео в телефоне и спать»; «Тебе я делал знаки, что у меня в пакетике раки, что дом мой открыт, там пиво стоит!»; «Открыл холодильник. Увидел бутылку пива. К чему же этот знак, объясните?» — иронизируют пользователи социальных сетей.
Многие религиозные люди также напомнили, что гадать и предсказывать — страшный грех.
«Вообще-то предсказание — это грех. Только Богу известно, что будет»; «Нельзя заглядывать в будущее и верить в так называемые знаки судьбы. Это не по-христиански», — пишут россияне.
Ранее эзотерик Алиева рассказала, действительно ли гадание с помощью книги даст ответы на все вопросы.