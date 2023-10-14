«Увидела на прошлой неделе»: погибший боец СВО долго не хотел являться матери во сне
Мать упросила мертвого сына явиться к ней во сне
Фото: [из личного архива семьи бойца]
Для каждой матери смерть сына становится страшным ударом. Женщине остается лишь верить, что ее ребенок продолжает жить в загробном мире. Убитые горем мамы ждут знаки с того света от своих детей. Так случилось и с Анной Руденко.
Сын Анны, боец СВО Эдуард Белый, погиб в самом начале спецоперации. Руденко узнала страшную весть через несколько дней.
«Сын мне снится очень редко. Я не знаю, почему, ведь своей сестре он приходит во сне часто. Моя средняя дочь рассказывает, что частенько его видит, а я — нет, не знаю, почему. После похорон он мне все-таки снился. Мне грезилось, как много ребят уходят наверх, и Эдик был самым последним. Он оглянулся, посмотрел на меня и все», — вспомнила Анна, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В следующий раз павший боец приснился матери после сорока дней со дня гибели. На этот раз он явился Анне маленьким: как будто он еще мальчишка и учится в школе. Затем был перерыв на полтора года. Это очень тревожило женщину.
«Каждую субботу мы и приходим к нему на кладбище. Я просила сына: «Хоть покажись. Объявись, дай о себе знать», и, наконец, он мне приснился. На прошлой неделе я увидела Эдика в военной форме. Почему-то на нем была белая футболка, он стоял лицом ко мне. Сын расставил руки в разные стороны и говорит: «Ну вот он я». На этом я проснулась», — сказала женщина.
Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Эдуарда Белого.