«Увидела на прошлой неделе»: погибший боец СВО долго не хотел являться матери во сне

«Сын мне снится очень редко. Я не знаю, почему, ведь своей сестре он приходит во сне часто. Моя средняя дочь рассказывает, что частенько его видит, а я — нет, не знаю, почему. После похорон он мне все-таки снился. Мне грезилось, как много ребят уходят наверх, и Эдик был самым последним. Он оглянулся, посмотрел на меня и все», — вспомнила Анна, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».