Увлекательный мастер-класс по скрапбукингу прошел для детей Электрогорска
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Совсем скоро наша страна будет отмечать День матери. К этому празднику активно готовятся дети Электрогорска. В муниципалитете Павловский Посад проходят увлекательные мастер-классы и занятия.
«В кружке «Фантазеры», Электрогорского Дома культуры прошел мастер-класс по скрапбукингу», – рассказали в Администрации Павлово-Посадского округа.
В ходе мастер-класса учащиеся кружка изготовили поздравительную открытку ко Дню матери в стиле квиллинг. Ребята учились работать с бумагой, ее формой, развивали фантазию.
Отметим, что в округе стартовала и серия предновогодних занятий для дошколят и школьников.