Увольнение за совместительство: эксперт назвал главные риски для работников-многоручек

Мечта о нескольких источниках дохода вполне достижима, но с оговорками. Работник вправе иметь одно основное место работы и одновременно состоять в трудовых отношениях по совместительству с одним или даже несколькими работодателями, рассказал в беседе с RT адвокат Михаил Салкин.

Ограничений по числу работодателей действующее трудовое законодательство, как пояснил юрист, не устанавливает. Теоретически можно успеть поработать в трех, четырех или пяти местах. Но есть важный нюанс: закон предусматривает ограничения по продолжительности. По общему правилу, работа по совместительству не должна превышать четырех часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Так что сон и личную жизнь придется вписывать в оставшиеся часы.

При этом Трудовой кодекс, по словам Салкина, не возлагает на работника общей обязанности уведомлять основного работодателя о подработках на стороне. Другими словами, начальник может и не знать, что сотрудник после основной смены спешит на другую работу. Исключение составляют случаи, когда основная работа и предполагаемая работа по совместительству связаны с вредными или опасными условиями труда. В такой ситуации совместительство не допускается — закон запрещает двойное отравление вредностью.

Отдельная история — руководители организаций. Для них Трудовой кодекс предусматривает необходимость получать согласие на работу по совместительству. Директору просто так вторую должность не взять.

Сама по себе работа по совместительству, как отметил адвокат, существенных правовых рисков не влечет. Но есть один момент, который стоит учитывать. Правовое положение такого работника менее устойчиво. Трудовой договор по совместительству может быть прекращен, в частности, в случае приема на соответствующую должность работника, для которого эта работа будет являться основной. То есть совместителя могут попросить уйти, если найдется человек, готовый трудиться на этом месте полный день.

