Узбекистан и Таджикистан — не навсегда? Кто заменит привычных гастарбайтеров и почему это изменит российский рынок труда

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в интервью «Газете.Ru» спрогнозировал увеличение потока трудовых мигрантов в Россию из таких стран, как Непал, Вьетнам и Бангладеш.

По его словам, эти государства обладают значительным демографическим потенциалом, что позволяет формировать крупные группы работников, готовых отправиться на долгосрочной основе. Эксперт отметил, что данные направления представляют интерес для российской экономики, однако их развитие требует создания максимально прозрачных механизмов найма и продуманных программ адаптации.

Катырин также указал на существующие риски, подчеркнув, что чрезмерная зависимость от импорта рабочей силы может замедлить внедрение технологий автоматизации и рост производительности труда внутри страны.

Рост индийской миграции как ответ на кадровый дефицит

Активное привлечение работников из Индии, наблюдаемое в последнее время, было охарактеризовано как естественная реакция рынка на нехватку персонала в ключевых отраслях — строительстве и сфере услуг (ретейл, рестораны, клининг). Для российского бизнеса это возможность оперативно закрыть вакансии и обеспечить выполнение контрактных обязательств. С другой стороны, для самих мигрантов работа в России финансово привлекательна, так как уровень доходов здесь примерно в полтора раза выше, чем на родине.

Однако президент ТПП обратил внимание и на изменения, связанные с этим процессом. Помимо роста конкуренции на рынке труда, существует острая необходимость в решении вопросов социальной и культурной интеграции, включая организацию языковых курсов и строгий контроль за условиями труда.

Прогнозы и смена приоритетов

Сергей Катырин ожидает, что тенденция роста числа трудовых мигрантов из Индии сохранится и в 2026 году. При этом он уточнил, что хотя традиционные для России источники миграции — страны СНГ, такие как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, — остаются важными, их ресурсы не безграничны. В этих государствах обостряется внутренняя конкуренция за кадры, а также усиливается активность других игроков, в частности, Турции и стран Ближнего Востока, что делает необходимым для России диверсификацию миграционных потоков.

