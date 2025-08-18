Узбекистан запретил Comedy Club за демонстрацию неприемлемых отношений

В одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) наложили запрет на трансляцию известной российской юмористической передачи Comedy Club. Причиной послужило несоответствие содержания шоу принятым этическим стандартам. Как сообщил телеграм-канал SHOT, речь идет об Узбекистане.

Впервые с подобными ограничениями устроители развлекательных мероприятий в Узбекистане столкнулись еще в 2023 году. По информации издания, тогда была сорвана запланированная в Ташкенте премьера шоу «Музыкальный Comedy Club».

Официальной причиной отмены были названы технические неполадки. Однако, как подчеркивает канал, организаторы получили официальное уведомление от Министерства культуры, в котором говорилось о том, что «демонстрируемые в программе модели семейных, брачных и гендерных отношений вступают в противоречие с национальной духовностью».

По словам организаторов, отмена выступлений артистов по аналогичным причинам происходит в Узбекистане регулярно. Кроме того, по требованию властей, все концертные программы подвергаются предварительному просмотру и, при необходимости, корректируются, сообщает SHOT. В частности, правки были внесены в стендап-выступление комика Алексея Щербакова, а также был отменен концерт рэп-исполнителя T-Fest.

Канал добавляет, что из-за подобных ограничений со стороны властей организаторы мероприятий несут убытки, достигающие 90% от потенциальной прибыли.

Ранее Павел Воля заявил об отсутствии цензуры в Comedy Club.