Павел Воля заявил об отсутствии цензуры в Comedy Club

Воля подчеркнул, что за время работы в проекте ни разу не сталкивался с какими-либо ограничениями со стороны руководства. По его словам, не было ни предварительной проверки текстов, как это было принято в советское время, ни указаний сверху, ни некоего цензора внутри коллектива, который бы определял допустимые темы для шуток. Комик заявил, что подобного рода явлений он в Comedy Club не наблюдал.

Воля также рассказал, что в начале сотрудничества с ТНТ он и его коллеги достигли договоренности с руководством канала о невмешательстве в творческий процесс. Он добавил, что данное соглашение остается в силе и по сей день.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов посоветовал Гогунскому успокоиться после резких слов о женщинах.