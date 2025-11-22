Ужас на высоте 11 км: что на самом деле врезалось в самолет United Airlines

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Национальный совет по безопасности на транспорте США обнародовал результаты расследования инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании United Airlines. Столкновение воздушного судна с неизвестным объектом на высоте 11 тыс. м. произошло 16 октября. Об этом сообщает « Российская газета ».

Согласно отчету, объектом оказался метеорологический зонд, запущенный компанией WindBorne Systems. Воздушный шар использовался для атмосферных исследований и совершал полет над территорией Невады и Юты.

В результате столкновения произошло разрушение лобового стекла кабины пилотов. Капитан воздушного судна получил рваные ранения от осколков, но смог совершить аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Компания WindBorne Systems подтвердила факт потери управления метеозондом. В заявлении компании указано, что конструкция шаров минимизирует риски при столкновениях с воздушными судами. Для предотвращения подобных инцидентов компания внедряет четыре новых протокола безопасности. Меры включают сокращение времени нахождения в коммерческом воздушном пространстве и совершенствование систем оповещения.

