Ужас на высоте 11 км: что на самом деле врезалось в самолет United Airlines

Расследование: самолет United Airlines столкнулся с метеозондом на высоте 11 км
Национальный совет по безопасности на транспорте США обнародовал результаты расследования инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании United Airlines. Столкновение воздушного судна с неизвестным объектом на высоте 11 тыс. м. произошло 16 октября. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно отчету, объектом оказался метеорологический зонд, запущенный компанией WindBorne Systems. Воздушный шар использовался для атмосферных исследований и совершал полет над территорией Невады и Юты.
В результате столкновения произошло разрушение лобового стекла кабины пилотов. Капитан воздушного судна получил рваные ранения от осколков, но смог совершить аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити.
Компания WindBorne Systems подтвердила факт потери управления метеозондом. В заявлении компании указано, что конструкция шаров минимизирует риски при столкновениях с воздушными судами. Для предотвращения подобных инцидентов компания внедряет четыре новых протокола безопасности. Меры включают сокращение времени нахождения в коммерческом воздушном пространстве и совершенствование систем оповещения.
