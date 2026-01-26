«Ужасная находка». Расчлененное тело пенсионера в выгребной яме: что произошло между старыми знакомыми?

В Кинель-Черкасском районе Самарской области обнаружены останки 70-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщается в официальном канале регионального управления СК РФ, трагедия произошла во время распития спиртного в бане.

По предварительным данным следствия, 24 января между двумя пенсионерами — 70-летним хозяином и его 76-летним знакомым — вспыхнул бытовой конфликт. В ходе ссоры старший из мужчин нанес оппоненту смертельный удар. Чтобы скрыть преступление, он предпринял крайние меры: расчленил тело погибшего и избавился от него, сбросив фрагменты в выгребную яму на территории участка.

По факту произошедшего было немедленно возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый, 76-летний мужчина, уже задержан правоохранительными органами. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что мужчина получил 9,5 лет за убийство и расчленение собутыльника в Нижнем Тагиле.