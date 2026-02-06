«Ужасная находка». В пещере на Канарах обнаружили человеческий скелет

На канарском острове Пальма проводится расследование по факту обнаружения человеческих останков в труднодоступной пещере.

Как сообщает издание La Razon, находка была сделана любителями экстремального спорта «пастуший прыжок» (салато-дель-пастор), которые исследовали один из скальных гротов.

Спортсмены, столкнувшись с останками в стадии сильного разложения, немедленно оповестили правоохранительные органы. По предварительным данным, рядом со скелетом находились личные вещи погибшего, характер которых следователи предпочитают пока не раскрывать.

В настоящее время полиция анализирует архивные данные по лицам, пропавшим без вести на острове в последние годы. Параллельно проводятся судебно-медицинские исследования, которые должны установить пол, возраст, возможную причину смерти и давность произошедшего. Расследование продолжается.

