Уже 1 сентября в новую школу в микрорайоне «Дрожжино-2» смогут пойти первые ученики

Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 825 учеников, ввели в эксплуатацию в микрорайоне «Дрожжино-2» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Глава ведомства Владимир Локтев рассказал, что общая площадь новой школы на Южной улице составляет чуть более двенадцати тысяч квадратных метров.

Само здания школы выполнено в виде системы блоков-модулей, что позволяет разграничить потоки учащихся по возрастному принципу. А на прилегающей территории разместился стадион, который будет открыт для всех жителей микрорайона, детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что для властей региона строительство новых школ и детских садов является приоритетом, так как число учеников в регионе постоянно растет.