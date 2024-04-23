Уже 30 процентов составляет готовность новой школы в подмосковных Мытищах

В микрорайоне Сухарево в подмосковных Мытищах продолжается строительство новой школы, рассчитанной на тысячу сто учеников. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент подрядчик ведет монолитные работы на уровне 3-4-го этажей здания. На объекте более задействовано более ста тридцати рабочих, а также шесть единиц спецтехники.

Примечательно, что завершить все строительные работы и сдать объект планируется до конца 2024 года.