Уже 62 человека в Ульяновской области отравились сидром
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Региональное Министерство здравоохранения по Ульяновской области сообщило, что суррогатный сидр нанес ущерб здоровью еще нескольким людям. Согласно некоторым данным, зафиксировано 62 случая отравления, о чем сообщает RT
В своих социальных сетях Минздрав заявил, что оперативные данные говорят о 62-х случаях отравления напитком, содержащим спирт. Порядка 20-ти людей не удалось спасти, что привело к смертельному исходу.
Врачи, занимающиеся лечением пострадавших, готовы оценить их состояние. По словам медицинских работников, в большинстве случаев фиксируется средняя и тяжелая степени тяжести.
Ранее сообщалось, что из-за отравления сидром погибло девять человек, проживающих в Самарской области. Напиток являлся контрафактным.