Уже 70 процентов составляет готовность ремонтных работ дошкольного отделения в Хотьково

Примечательно, что данному образовательному учреждению уже давно был необходим капитальный ремонт, которого здесь не было с момента постройки в 1968 году. В настоящий момент на площадке задействовано сорок пять рабочих, а также две единицы спецтехники.

Сейчас ведутся электромонтажные и фасадные работы, укладка настенной и напольной плитки, монтаж слаботочных сетей, и благоустройство территории. А ввести объект в эксплуатацию и открыть для воспитанников планируют к 1 сентября 2024 года.