Уже более 100 дней стенд Подмосковья знакомит гостей выставки «Россия» с регионом

В 75 павильоне ВДНХ посетителей принимает стенд Московской области. Уже больше 100 дней он знакомит гостей выставки с регионом и его достижениями в разных интерактивных форматах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Примечательно, что вот уже более двух миллионов человек открыли двери в виртуальное Подмосковье, за которыми спрятаны видеокапсулы. Благодаря съемке 360 гости стенда в мгновение переносятся в знаковые места региона. Так, например, можно полюбоваться арт-объектами Парка Малевича или увидеть, как собирают вагоны метро в Мытищах.

Также в рамках акции «Доброе дело» было написано две с половиной тысячи писем со словами поддержки для бойцов в зону специальной военной операции. Чуть больше двух тысяч трехсот тематических викторин проведено на знание фактов о Московской области

Также в рамках Дня здоровья почти 50 мужчин приняли участие в мастер-классе «Роды глазами мужчин» от Наро-Фоминского перинатального центра, а 365 человек прошли УЗИ щитовидной железы.