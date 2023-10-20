Уже более 130 начинающих педиатров прошли обучение в рамках программы «Наставничество»

Год назад в Подмосковье стартовал проект «Наш участковый врач», основной задачей которого является поддержка участковых педиатров, так в рамках программы поддержки «Наставничество» уже более ста тридцати молодых педиатров прошли обучение. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта «Наш участковый врач» наставничество выделили в отдельное направление. Важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать.

Ранее во время совещания губернатора Андрея Воробьева стало известно, что почти тридцать поликлиник распахнут двери в Подмосковье после ремонта в этом году.