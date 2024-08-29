Уже более 80 процентов работ по благоустройству зоны «Зеленый узел» завершено в Павловском Посаде

Работы по благоустройству рекреационной зоны «Зеленый узел», расположенного на берегу реки Клязьма почти завершены в подмосковном Павловском Посаде. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Глава ведомства рассказал, что за основу разработки концепции парка был взят символ города — Павловский платок. Площадь благоустраиваемого участка составляет порядка тринадцати с половиной гектаров. Ожидается, что данное место послужит отличным транзитом и местом отдыха для жителей и гостей региона.

В текущий момент ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и габионов. Также идет укладка настила, строительство сцены, мостов и павильонов, а еще монтаж скейт-парка и устройство газона.

Внешний абрис парка напоминает форму матрешки, что органично сочетается с узором платка. Все малые архитектурные формы и элементы парка выполнены в этих цветах, создавая единую стилистическую концепцию, которая была разработана с целью создания пространства, которое привлекло бы как детей, так и взрослых.

Примечательно, что завершить все работы по благоустройству парка планируют уже в середине сентябре.