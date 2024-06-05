Уже более 85 процентов составляет готовность стадиона «Гидросталь» в подмосковном Чехове

Стадион «Гидросталь» в подмосковном Чехове откроется к сентябрю, а его строительная готовность на данный момент составляет более 85%. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в обновленном современном комплексном центре «Гидросталь» можно будет проводить соревнования не только российского, но и международного уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в своих социальных сетях подчеркнул, что «Гидросталь» — одно из любимейших мест горожан — зимой здесь катаются на коньках, летом играют в пляжный волейбол, теннис и футбол.