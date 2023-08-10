Уже более двухсот пятидесяти жителей Подмосковья принимают участие в проекте «Активное долголетие»
Фото: [Пресс-служба министерства социального развития МО]
Подмосковный проект «Активное долголетие», инициированный губернатором Андреем Воробьевым, по-прежнему на пике популярности. Об этом заявили в Министерстве социального развития Подмосковья.
«Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордам, теперь они прочно закрепились в нашем проекте», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.
Отмечается, что на сегодняшний день занятия на сапбордах проводятся в одиннадцати городских округах региона.
Ранее стало известно, что долголеты из Озер побывали на крупнейшем в стране фестивале сыра в подмосковной Истре.