Уже более двухсот пятидесяти жителей Подмосковья принимают участие в проекте «Активное долголетие»

«Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордам, теперь они прочно закрепились в нашем проекте», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.