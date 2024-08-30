Уже более пяти с половиной км маскировочных сетей сплели активистки Красногорска для бойцов СВО

«Женское движение Единой России» из Красногорска провело акцию в поддержку земляков в БЦ «Красногорск Плаза» в центре помощи «Забота». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В рамках акции красногорские активистки сплели более пяти с половиной километров маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. В ближайшее время очередная партия масксетей отправится на фронт.

«Женское движение Единой России» продолжает свою гуманитарную миссию на территории округа, постоянно поддерживая наших ребят на передовой плетением сетей, изготовлением окопных свечей, шитьем одежды и многой другой работой, направленной на скорейшую Победу», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Ранее стало известно, что губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре по вопросам внешнего государственного контроля.