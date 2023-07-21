Уже более семидесяти тысяч раз жители Подмосковья оформили карту «Стрелка» онлайн с начала года

На региональном портале госуслуг обновили услугу по обслуживанию карты «Стрелки», сервис предпроверки ранее поданного заявления добавили в электронную форму услуги по оформлению карты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что данный сервис внедрили в электронную форму для того, чтобы уменьшить количество отказов. Теперь у заявителя не будет возможности заполнить новое заявление, если по ранее поданному еще не принято решение.

Напоминаем, что в рамках услуги также можно привязать действующую карту «Мир» любого банка к ученическим «Стрелкам» или оформить заявку на деактивацию льготы и подтвердить право пользования льготной «Стрелкой» в новом учебном году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что детский сад при Технолицее в Истре введут в эксплуатацию до 30 июля.