Уже более семисот жителей Подмосковья воспользовались бесплатным зубопротезированием с начала года

С начала этого года справку, подтверждающую право на оказание бесплатного зубопротезирования, получили более семисот двадцати жителей Одинцово, Истры, Краснознаменска, Власихи и Звенигорода. Об этом рассказали в региональном Министерстве социального развития.

Напоминаем, что действующим законодательством региона установлены меры социальной поддержки для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и неработающим пенсионерами и лицам, достигшим предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости и имеющим среднедушевой доход семьи (или доход одиноко проживающего пенсионера) ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (37 145 руб.).

Так, бесплатное зубопротезирование предоставляется в медицинских учреждениях, утвержденных перечнем Министерства здравоохранения Московской области. На территории Одинцовского и Истринского городских округов это: поликлиника № 3 (г. Одинцово), Немчиновская амбулатория, Голицынская поликлиника, поликлиника г. Звенигорода, Истринская поликлиника.

Для получения справки, подтверждающей право на предоставление бесплатного зубопротезирования, необходимо подать заявление через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.