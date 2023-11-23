Уже через две недели в Подмосковье откроется первый елочный базар

В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в сорока пяти городских округах. Предположительно всего на территории региона будет открыто 250 точек. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января», — сообщил зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Отмечается, что все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Ассортимент новогодних деревьев по-прежнему разнообразен. Ели и сосны будут продаваться из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

Жители Подмосковья уже могут ознакомиться с местами реализации новогодних красавиц на интерактивной карте и на сайте ведомства.