Уже известно об одном погибшем и множестве пострадавших из-за страшного пожара в Сосновоборске

В результате пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в городе Сосновоборск Краснодарского края, погиб один человек. Об этом передает Телеграм-канал Baza.

Пожар возник в одной из квартир и затем распространился на крышу.

«Погиб один человек, еще двое пострадали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать специалисты МЧС — 41 пожарный и 11 единиц техники. Госпитализированы пострадавшие, у которых диагностировано отравление угарным газом.

В ночь на 11 октября произошел пожар в пятиэтажном жилом здании. Общая площадь возгорания составляет около 2 000 квадратных метров. Удалось эвакуировать еще 200 человек.