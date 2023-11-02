Уже к Новому году в Красногорске откроют надземный переход на стыке Волоколамского шоссе и улицы Речная

В городском округе Красногорск заканчивается строительство надземного перехода, чтобы местные жители и гости муниципалитета могли безопасно пересечь участок дороги на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речная.

Сейчас там устанавливают пролет и металлический каркас. Далее работники остеклят переход поликарбонатом.

Вместе с этими работами сразу благоустраивают пространство рядом.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья устанавливают автоматические подъемники.

Переход над улицей Речной длится 80 метров, над Волоколамским шоссе - 38. Вся конструкция весит 40 тонн.

На стройке сейчас работает 30 специалистов. Чтобы успеть в срок и порадовать жителей к праздникам бригады трудятся круглосуточно.

Плановый срок готовности перехода - 15-20 числа декабря.