Уже на следующей неделе стартует Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства

Начиная со следующей недели жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.