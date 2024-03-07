Уже на следующей неделе стартует Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]

Начиная со следующей недели жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Мнение жителей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что с 15 по 17 марта жители смогут проголосовать в участковых избирательных комиссиях. Принять участие в голосовании может каждый житель Подмосковья старше 14 лет.

Актуально
Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области