Уже почти 35 миллионов человек побывали в парках Подмосковья с начала этого года

Посещаемость подмосковных парков растет. Так, за первую половину текущего года в парках Подмосковья побывали более 34,6 миллиона человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что это число на шесть миллионов больше, чем за подобный период прошлого года. Данные цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья. Известно, что посещаемость парков растет от года к году — только за последние 5 лет она увеличилась в 7 раз.

Среди наиболее посещаемых парков Пехорка в Балашихе за полгода там побывали более 1,6 млн человек, в Центральном парке культуры и отдыха в городском округе Пушкинский, где отдохнули почти 1,2 млн человек.

Также особой популярностью пользуются у жителей и гостей Подмосковья парки Одинцовского округа. Так, например, в парке имени Л. Лазутиной за первую половину текущего года отдохнули более 545 тысяч человек, а в парке Малевича — почти 300 тысяч гостей.