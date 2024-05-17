Уже полмиллиона детей прошли медосмотры в Подмосковье с начала года

Уже около полумиллиона детей прошли профилактические медосмотры или диспансеризацию в Подмосковье с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 79 тысяч превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

Пройти медосмотр дети могут в поликлинике или школе. Во втором случае бригады медиков совершают выезды в образовательные учреждения.

Информация с результатами медосмотра будет отображаться в личном кабинете в течение 45 дней.